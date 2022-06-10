桃園市政府秘書長黃治峯率桃園公共建設團隊，今年6月9日赴法國巴黎領取2022全球卓越建設獎，本次桃園榮獲2金2銀佳績，讓世界看見桃園公共建設之美。

有全球建築界奧斯卡金像獎美稱的全球卓越建設獎(FIABCI World Prix dExcellence Awards)得獎作品係從全球各國國家卓越建設獎中擇優，與全球超過70個國家及100多個世界專業組織的作品競比，是我國優質公私部門建設不受外交限制，以創新、設計與全世界專業者交流，提升國際正面能見度的珍貴機會。

本次得獎作品包括特色公園(大有梯田公園、中原生態埤塘公園)以及亮點建設(橫山書法館、中路二號社會住宅)，都是升格後桃園公共建設的亮點作品，其中大有梯田公園以及中路二號社會住宅，更是我國公共工程金質獎特優工程。

獲得環境類金獎的「大有梯田公園 (Dayou Terrance Ecological Park)」是全台首座以低環境衝擊工法打造的農村生活體驗公園，更以挑戰式主題全齡遊戲場聞名，完工啟用迄今已成為居民與網紅打卡新熱點。而同樣榮獲金獎的「橫山書法館 (Hengshan Calligraphy Center)」，是以公園為「硯台」、埤塘為「墨池」的概念進行設計，建築外觀由5個如篆刻印章的方盒子組成，可作為典藏、教育推廣及展覽活動空間。外國觀光客來台搭機場捷運到A17領航站，即可就近參觀，是觀光客的熱門旅遊景點之一。

桃園於升格後公共建設獲獎不斷，無論是規劃設計、施工管理、履約能力、提升品質的方法等，都不斷創新，而公共工程的質感、美感、可及性、耐用度、在地性與主題特色，也都發揮得越來越好，代表桃園城市發展不斷進步，也開創公共工程品質的新境界。