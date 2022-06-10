LINE是台灣人最常使用的通訊軟體，網紅Allie最近在等捷運時發現，站內高牆上竟掛著LINE圖示的方盒，不禁好奇它的用途為何。根據LINE官網說明，這個方盒其實是藍牙訊號發射裝置LINE Beacon，可用來推播廣告至用戶手機上。

網紅Allie 7日在TikTok貼出一段短片，她在等待捷運的時候，赫然發現站內的牆上竟掛著有LINE App圖示的方盒，且放置位置相當高，接近天花板，因此等車時也不容易察覺，好奇這到底有什麼用途。

對此，不少網友開玩笑稱，「那我是手機桌布的，難怪我找很久」、「我不小心從主畫面刪掉了，原來跑到那邊去」、「難怪我下載完找不到App，原來跑去那邊了」。有內行人解答，「LINE beacon廣告發送的裝置，手機靠近範圍就會發送廣告」、「表示那個車站有藍芽推播，現在幾乎大站都有囉」。

根據LINE官網說明，LINE Beacon是藍牙訊號發射裝置，以它設置的位置為中心，當用戶進入50公尺的訊號範圍內，就會在手機上收到官方帳號推播的品牌訊息，達到商品曝光、吸客效果。截至2021年7月1日，共有57個捷運站設有該裝置。