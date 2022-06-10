看見・齊柏林基金會於今起舉辦「飛閱台灣-齊柏林紀念攝影展」。（看見・齊柏林基金會提供）

知名紀錄片導演齊柏林5年前在進行空中攝影時，發生空難意外身亡，為了紀念這位熱愛台灣土地，用影像紀錄台灣的導演，「看見・齊柏林基金會」特於今（10）日起至7月15日，在台北101舉辦「飛閱台灣-齊柏林紀念攝影展」，現場將展示齊導多幅經典空拍作品以及影片，更透過莫拉克風災、921地震等天災重創台灣及人為破壞國土的影像，讓觀眾真實地感受到台灣土地與環境正面臨的危機。

齊柏林自1990年投入空中攝影，2013年以《看見台灣》空拍紀錄片締造影壇佳績，除引發環境議題熱潮，並帶動台灣環境運動快速推展。在齊柏林25年空拍歷程中，為台灣土地留下了10萬張傳統正片、50萬張數位照片及1000小時影片素材等大量影像資源，成為我們彌足珍貴的人文資產。

看見齊柏林基金會董事長歐晉德表示，今年適逢齊柏林導演逝世5周年，如果他仍健在，不會希望我們都是感傷的情緒，一定是希望我們能發現更美好的未來，將美好的地方保留下來。

新北市副市長陳純敬也說，曾經與齊柏林導演共事的經驗，讓他覺得要像齊柏林一樣，長久累積，培養專業，如此一定能對社會有所貢獻表示，齊柏林導演的作品不只是偉大的攝影，更是台灣偉大的見證。

「看見・齊柏林基金會」也在今晚7時30分，於官方粉專、YouTube頻道進行首次的《看見台灣》線上公益播映。此外，為了號召認同齊導精神的有志之士，基金會也從今起連續3天，舉辦「上傳空拍影片向齊導致敬」活動，希望能凝聚「看見台灣，守護家園」的共識，一起「用影像，創造改變的力量！」