全球制裁俄羅斯能源，連同對其有著高度依賴的歐盟也忍痛降低進口，但仍有部分國家無法抵擋低油價的魅力大買，印度就是其一。然而近期美方透露，因全球能源價格飆漲，俄羅斯天然氣、石油等能源銷售收入，可能比戰爭前還要來的高，並特別點名印度，在購買俄油上「不要太超過」。

路透社報導，美國國務院能源特使霍克斯坦（Amos Hochstein）周四（9日）在聽證會上表示，雖然俄羅斯對大陸和印度的銷售，相比其他國家的供應已經大打折扣，不過全球能源價格以超乎預期的趨勢上漲，即使俄羅斯遭西方大力制裁，其能源銷售所帶來的收入可能更高，甚至超越俄烏開戰之前。

霍克斯坦表示，他曾敦促印度不要在西方為破紀錄的燃料價格買單時，從低價俄油中獲利。他說，美國沒有實施二級制裁禁止印度購買原油，但也不要買的太超過了，別像是利用歐美家庭的痛苦撿便宜。

大宗商品分析公司Kpler數據顯示，印度5月進口的俄油量月增一倍以上，創下每天超過84萬桶

的歷史新高，預計6月將持續上升，每天超過100萬桶。

國際能源署（IEA）5月曾說，俄羅斯石油從年初以來收入達每個月200億美元，成長約50%，其中歐盟占最大的出口比例。歐盟對俄油的禁令預計今年底前全面生效，可能會使降低收入。