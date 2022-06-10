中華電（2412）10日公布5月自結營收，5月合併自結營收174.5億元，較去年同期顯著成長6.8%，表現亮眼。因大型智慧能源專案及智慧監控專案入帳挹注，加上大數據營收成長，資通訊專案營收較去年同期大幅躍進，另因核心業務延續成長趨勢，帶動整體營收持續走揚。

行動業務部分，隨著5G用戶數與整體090門號數持續增加，推升行動服務營收延續增長態勢，行動月租型ARPU年增4.2%，已連續14個月成長；銷貨收入因家電商品銷量增加，持續推升營收；寬頻接取營收與數據網路營收亦受惠於數位生活型態及宅經濟推升頻寬需求與升速需求，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻ARPU年增3.2%，自110年度起已連續17個月成長。

營業成本及費用為134.7億元，主要因為資通訊專案成本隨專案收入成長而增加，商品成本及行銷推廣費用亦隨銷貨收入增加而上升。

電信業務淨利提升，營業淨利達39.8億元，較去年同期增加；稅前淨利為41.0億元；歸屬於母公司業主之淨利為31.6億元；每股盈餘為0.41元，較去年同期成長0.03元。與第二季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

截至5月底止，光世代寬頻用戶數為371.2萬戶，其中100Mbps以上客戶達207.9萬戶，300Mbps以上客戶達71.1萬戶，高速用戶數因防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達205.6萬戶，行動通信總客戶數達1,212.4萬戶。