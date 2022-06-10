監察院副院長李鴻鈞9日與監察院內政及族群委員會召集人施錦芳、監委等6人巡察中選會，瞭解該會業務推動情形及未來各項選務工作之防疫措施辦理情形，此外，監委調查「核四啟封商轉發電」公民投票提案未召開聽證會，建議中選會應確實檢討並健全公投聽證會、修法強化審查權限、簡化並精準表達公投。

李鴻鈞等監委抵達中選會後，先聽取中選會主委李進勇就2018年辦理「九合一選舉」暨公投之各種亂象進行檢討及提出因應改進措施，另也對2021年「全國性公民投票」辦理結果，不盡人意之處提出檢討。

此外，也瞭解本今年年底即將進行的「全國性公民投票」選務工作（公民投票權下修至18歲議題），中選會說明籌備情形並舉行綜合座談與巡察監委交換意見。

會議中，巡察監委分別就調查「核四啟封商轉發電」公民投票提案未召開聽證會，即經審議認定合於規定的調查案，建議中選會應確實檢討並健全公投聽證會、修法強化審查權限、簡化並精準表達公投。另巡察委員也就原住民投票祕密保障問題、疫情嚴重時選務如何提前佈署等議題，分別提出詢問。

李進勇就監委所詢一一回應，並表示尊重監察院調查結果，將針對近年舉辦各項公投經驗，徹底檢討公投辦理過程，為外界所質疑之各項疏失，並透過修法等法定程序，強化中選會之審議權限及聽證會功能，建全公投提案及理由書，以強化公投之公信力。