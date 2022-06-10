湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》在各國票房創下佳績，也傳出阿湯哥在拍攝過程中，尤其是飛行部分，更是親自上陣，獲得佳評。但真正的TOP GUN在台灣，已退伍的前中校飛官王永賢，曾在美國路克空軍基地與來自各國的飛官進行「戰術總驗收」及「炸射比賽」較勁，王永賢勇奪冠軍，獲頒「TOP GUN」最高榮譽。

由湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》5月27日在美國上映。據說，阿湯哥曝拍續集的堅持，就是所有飛行特技必須來真的，因此親自學會駕駛F／A-18「大黃蜂」戰鬥機，親自做出各種超高難度的特技飛行動作。

阿湯哥親力親為拍攝《捍衛戰士》，固然值得推崇，但其實台灣就有一位飛官，赴美受訓時，打敗美軍與各國F16飛官，榮獲總冠軍「TOP GUN」最高榮譽！也是第一位以外籍受訓飛行員身分，獲得「TOP GUN」殊榮的我國F-16戰機飛官。

王永賢參加美國年度空軍炸射比賽，打敗各國F16飛官，榮獲總冠軍。（王永賢提供）

前F16戰機中校飛官王永賢，年輕時就立志將來要成為戰鬥機飛行員，1989年畢業於空軍官校，主飛F16戰鬥機，後來被選為F16種子教官，前往美國路克基地（Luke Air Force Base）受訓，在參加美國空軍年度炸射競賽，打敗美軍與各國F16教官獲總冠軍「TOP GUN」最高榮譽。

王永賢是台東長大的孩子，他自嘲自己從小不愛讀書，所以視力特別好，考上空軍官校後，馬上被選為飛官，民國78年以第2名成績畢業後，開始飛行的生涯，82年被選為美國T38的種子教官，後來更選為F16的種子教官。

王永賢說，空軍官校畢業後，就與妻子王淑芬結婚。在飛行生涯中，有4次被派往美國亞利桑那州受訓，都是1家5口搬到美國，妻子也是在這段時間接觸到廚藝。

王永賢飛官生涯最自豪的是，在美國受訓時，勇奪F16掛彈炸射比賽冠軍。（黃文博攝）

王永賢書架上層擺著兩塊不起眼的木製獎牌，木紋中隱約浮出F-16戰機的影像；走進仔細端詳，兩塊木匾上方各自刻著斗大的「Turkey Shoot」及「Shoot」，木匾下方則是「TOP GUN」。

這塊貨真價實，象徵全世界戰鬥機飛行員最高榮耀的獎牌，就是王永賢在2005年秋天，在美國亞利桑那州路克空軍基地參加各國頂尖空軍飛行員共同競技的「戰術總驗收」及「炸射比賽」獲得冠軍時，美國空軍授予的最高榮譽。

在2014年時，王永賢由於不想離妻兒太遠，加上追求自己有朝一日能開家高級牛排館的夢想，捨棄民航公司數十萬高薪的延攬，把升上校飛官的職位讓給同學，返鄉作羹湯。