大學申請入學陸續放榜，去年台南一中4名學生發起撿菸蒂活動受到注目，還因此獲得台南市長黃偉哲表揚，發起人之一李知器今年學測58級分，如願上榜陽明交大電機系，放榜前也走進國小帶領學生撿菸蒂。他坦言，撿不勝撿，路邊仍充斥菸蒂，「影響別人有難度」，但也認為，「即使不見得能帶來改變，還是會做。」

南一中陳俊哲、楊子賝、李知器及家齊高中林彤芸，去年4月24日發起「探得無菸」撿菸蒂，提前場勘見路面許多菸蒂，蹲路邊撿拾菸蒂，被退休員警拍照上傳臉書，引來大批民眾按讚，黃偉哲還特別公開表揚。

其中，李知器錄取陽明交大電機系，楊子賝正取成大工程科學、中央資工及成大電機、資工備取，須等15日分發放榜；陳俊哲將力拚7月分科測驗，林彤芸錄取中山大學公共衛生系。

李知器今年3月學測放榜前，眾人也到安平國小分享菸害知識，並帶領小朋友到學校周邊體驗撿菸蒂，希望讓菸害知識向下扎根。

李知器說，當初大家發起活動是希望透過活動影響更多人養成良好習慣，做到不要亂丟菸蒂，避免危害環境。不過，1年多觀察下來，至今路面依然充斥隨手丟棄菸蒂，也讓他坦言，影響別人確實有難度，「撿完2天又回來了，撿都撿不完。」

儘管撿菸蒂曾獲矚目，但他不諱言，以前看到菸蒂還是會下意識彎腰撿拾，但心裡漸漸產生質疑，「做了，也不見得能帶來影響與改變」，經老師鼓勵「如果這件事具有指標性，即使無法帶來改變，還是得做。」他說，自己還是會努力去改變世界。

志趣在電機領域的李知器，高中3年都沒有補習，參加模擬聯合國社團及學校儀隊，學測58級分、英數都滿級分，分數可上台大資管與陽明交大電機，將選讀電機系，未來將從事科技領域相關的產業。

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