受惠於南科發展，台19線、市176線車流日漸增加，西港大橋及麻善大橋上下班時間壅塞，地方人士多次建議新建跨曾文溪橋、增設西港交流道，市議員陳昆和、方一峰10日再提出質詢，市長黃偉哲回應，目前地方財源不足，大型建設需要中央補助，他會努力向中央爭取。

方一峰表示，南科工作人員目前8萬人，未來預估會達13萬人，西港人口正成長外溢效應也出來，因此他極力爭取在西港興建跨曾文溪大橋，從南45線西港檨林里跨曾文溪銜接上178縣道，通往南科園區及善化火車站，可緩和台19線和西港大橋的塞車問題。

陳昆和則說，他多次爭取增建南41線通往新吉工業區的跨曾文溪大橋，南45線西港謝厝寮跨曾文溪大橋，是最有效紓解溪北往南交通問題的方式，一拖再拖，工程費持續飆漲，日後興建經費更有困難。

此外，地方民眾也建議國道一號於檨林里增設西港交流道，可有效紓解台19線、市176線車流。陳昆和表示，新設西港交流道距離麻豆交流道約4公里、距離安定交流道約3.4公里，符合國道高速公路新設交流道需距離2公里的規定，但相關單位初步評估後，仍認為不符經濟效益。

對於陳昆和建議於南45線、南41線新建跨曾文溪大橋，便利溪北居民往來南北，黃偉哲說，他認同議員的建議，均衡地方發展是施政重點，但目前地方財源不足，他會努力向中央爭取。

工務局局長蘇金安說明，議員對於交通的建議都有在評估規畫中，市道173線跨曾文溪銜接烏橋中路新闢道路工程，橋長1.68公里，費用合計需30億元；南41線跨曾文溪橋，橋長1.5公里，用地費與工程費合計42億元，此2案經費龐大，經評估確定後會積極提案爭取中央補助。