虎門科技（6791）公告5月營收3,339萬元，較去年同期成長25.40％；累計1～5月營收1.86億元，年增31.98％。虎門表示，軟體服務需求穩定成長、硬體設備新業務拓展有成，虎門今年以來營收維持雙位數成長，下半年為傳統旺季，旺季效應可期。

製造業要維持開發成本與生產管理效率等競爭優勢，利用CAE解決方案進行模擬分析，大幅節省時間、資源，以及降低嘗試錯誤成本，已是提高競爭力的必要手段。

虎門表示，CAE解決方案除了大量應用於製造業之外，各研究單位、航太國防、公共工程、運輸等領域的需求也日益增長。尤其工業4.0打造智慧工廠，虎門的軟硬體系統整合能力，更是客戶產業升級不可或缺的合作夥伴，預期市場規模的擴張將加快進展。

半導體、傳產等企業客戶的需求帶動下，虎門5月營收繼續保持穩定成長，配合客戶採購預算，下半年為虎門傳統旺季，CAE解決方案業務可望穩定成長。

此外，虎門布局銷售經營多元化策略已逐步開花結果，今年第一季金屬3D列印設備開始貢獻營收，初期於學術及研究單位推廣，目前持續朝商業領域推進，虎門表示，公司的金屬3D列印設備有價格優勢、性價比高，公司對產品的市場競爭力深具信心。