台南佳里安西社區發展協會研發魚鱗花飾，有廠商希望能搭配絲巾銷售。（劉秀芬攝）

台南市佳里安西社區發展協會為發展社區自有產業，申請台灣工藝中心計畫教社區民眾製作魚鱗花、蘆筍手抄紙，不斷精進改良，成果被企業看見，希望把社區魚鱗花胸針當成領巾夾，以手抄紙當產品理念說明紙，不僅增加產品附加價值，也為社區文創品帶來商機。

安西社區發展協會理事長蔣琦君表示，2年前她接理事長後，一直希望能讓社區有自己的商品，讓社區民眾可走出家門，一起進行手作交流，能創造社區獨有產品，最好能達到經濟自給自足，因此她到處取經，發現台灣工藝中心可申請輔導計畫。

安西社區盤點社區資源，發現社區雖然沒有魚塭、蘆筍田，但許多居民工作與養殖、農業相關，取得魚鱗、蘆筍下腳料非常方便，因此大家一起開始上課做實驗，從農友、漁友處拿回大量蘆筍皮、魚鱗開始研發，經過不斷修正，現在以蘆筍皮手抄紙、魚鱗花為主要產品。

社區媽媽也不斷研發，每周一大家把作品帶來交流討論，魚鱗花透過巧思創意變出一件件裝飾品，做成胸花、吊飾、手飾、髮飾；手抄紙也加入牛蒡、押花，作成不同樣式，日前也有名書法家指定要購買150張手抄紙，要寫上書法送給外國友人。

最近也有知名企業找上社區，希望用魚鱗花飾搭配領巾，當成領巾夾，配上手抄紙卡片，組成一個禮盒，不僅宣傳環保觀念，也推廣社區產業，讓大家知道佳里安西社區民眾為在地產業努力的故事。

社區監事陳修真說，完成作品的喜悅與成就感，不是金錢可以取代，戴著自己製作的魚鱗花飾品被別人稱讚時，對自己社區的產業發展更有信心。蔣琦君表示，社區居民多了一項技藝，也帶動地方產業發展，未來商品收益將做為社區長輩共餐及協會運作基金。