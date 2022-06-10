每個人對待感情的態度都不相同，有些人認為，即便戀愛也希望能夠保有個人空間，不過也有人一旦愛上就想要完全佔有對方。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座是醋精，不能忍受另一半與其他異性有所接觸，經常亂吃飛醋，搞得雙方情緒緊繃。

▍金牛座

金牛座個性低調，對於心儀的對象會默默付出，靜待對方發現自己的心意。不過這樣的金牛座一旦陷入戀愛，就會開始像個管家一樣不斷對著另一半的生活指手畫腳，控制欲比較強，尤其是對方若是和異性聊天聊得火熱，金牛座心裡就會相當不是滋味，雖然表面故作大方，然而一旦負面情緒累積到臨界點，醋缸說打翻就打翻。

▍天蠍座

天蠍座向來是一個神祕的存在，跟周遭的人自帶距離感，不過一旦陷入戀愛，就會想將另一半拴在自己身邊，享受形影不離的親密感。若是對方與其他異性有所互動，天蠍座就會化身偵探，觀察另一半和說話對象的各種眼神和小動作，確定雙方有無暗生情愫的蛛絲馬跡，嚴防死守，就怕情敵搶走自己的心上人。

▍水瓶座

水瓶座一旦戀愛就會很容易陷入糾結，雖然他們想敞開心扉，完全接納對方，成為彼此的唯一，但是又害怕另一半對自己有所保留，所以水瓶座對待另一半的態度經常忽冷忽熱，讓對方無所適從。但其實水瓶座之所以會突然消失，或是出現反常，只是因為對方讓他們看到了不確定性，讓他們吃醋了，所以才會心灰意冷的大搞消失。水瓶座總是默默吃醋、默默傷神，又默默的將感情糟蹋得面目全非，而全然不自知。