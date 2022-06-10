《大新聞大爆卦》

15歲國中生因染疫驟逝，其父質疑，遺體被迫在4小時內火化，連衣服都不給換，甚至指出政府的政策反覆，是對家屬的傷害。宅神朱學恒痛批，「7天解隔」後可以到處趴趴走，但死掉的卻24小時要火化 ，這說法根本不科學，也太荒謬了。

朱學恒今(10日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，依據現行規範，假設染疫7天之後，快篩陰，然後就解隔了，走出門，忽然死在門口，結果24小時要火化，因為衛福部長陳時中說有傳染力，有沒有覺得這邏輯很奇怪？

朱學恒接著指出，根據科學說法，如果人死了，肺部停止運動，感染力更低，因為不會把肺部的病毒噴出來，而且人死了，病毒還活著，機率並不高。結果，我國政府到目前為止還跟大家說，同一個人，活著的解隔了，隨便你輕輕鬆到處跑，可以出去跟人家吃飯、郊遊、唱KTV，可以到處趴趴走，但死掉的卻24小時要火化 ，這說法根本不科學。

朱學恒表示，「7天解隔」的人死亡後，24小時要火化，這太荒謬了！這作法讓所有的人沒有依據、沒有邏輯，指揮中心有任何人出來解釋一下嗎？他甚至質疑，24小時要火化，這規定的邏輯及科學意義在哪？染疫死亡者的家屬為什麼會覺得冤，就是因為作法僵化、沒有道理。