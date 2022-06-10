立法院長游錫堃10日下午應邀參訪基隆2022城市博覽會，受訪時表示，看到基隆市長林右昌接任基隆市長7年多來，讓基隆市蛻變一新，心裡非常高興。他並盛讚：「右昌非常棒！」

眾所週知，林右昌曾是游錫堃的幕僚，因此游錫堃的來訪，也得到林右昌的重視。10日下午，游錫堃受訪時表示，自林右昌接任基隆市長7年來，基隆這座城市蛻變一新、脫胎換骨，從城市規畫、都市計畫、港區重生等各方面的結合，再加上考古到國際接軌等不同層面，都做得有聲有色，他很高興看到基隆的變化。

游錫堃表示，他剛接任宜蘭縣長時，依當時主計處資料，宜蘭只贏基隆，當時兩個縣市的失業率都非常高，正處於都市化的階段。基隆產業外移、宜蘭人口外移也很嚴重，所以當時競選連任的壓力非常大。當時只能自我安慰：「還好還贏基隆。」游錫堃笑著說：「沒想到現在基隆不管在觀光、休閒、產業、文化、都市更新，都做得有聲有色。右昌非常棒！」

至於晚間的城市博覽會迎光序曲活動中，游錫堃也不吝稱讚林右昌。游錫堃表示，非常榮幸能受邀參加城博會。依今年的民調顯示，基隆市長林右昌的施政滿意度81.9％，與接任時的44.8％相較，足足成長37％非常驚人。

游錫堃說，基隆傍山依海，1863年正式開港，逐漸發展為全台灣第一個現代港口。他指出，基隆是台灣的起點城市，現在仍是鐵路起點、水準原點所在地，城博會不僅象徵是基隆新起點，更希望讓全體國人認知，認識台灣要從認識基隆開始。