針對金管會9日宣布，去年底到今年3月進行不動產專案金檢，發現同一家中型民營銀行的不同分行，有行員到炒房團的講座現場進行簽約對保，貸款給財力明顯不足的投資客，外傳該銀行為聯邦銀行，對此，聯邦銀行聲明強調，該行並無配合炒房團貸款情事。
聯邦銀行指出，該行已就金管會的檢核提報陳述意見，並無同仁配合參加炒房團說明會及講座，更無配合炒房團貸款的情事。
聯邦銀行說明，該行辦理房貸是由總行集中審查，並由獨立估價單位辦理房價鑑估，並無房價高估及審查鬆散情事，且已就相關事實提報陳述意見給金管會。
針對金管會9日宣布，去年底到今年3月進行不動產專案金檢，發現同一家中型民營銀行的不同分行，有行員到炒房團的講座現場進行簽約對保，貸款給財力明顯不足的投資客，外傳該銀行為聯邦銀行，對此，聯邦銀行聲明強調，該行並無配合炒房團貸款情事。
聯邦銀行指出，該行已就金管會的檢核提報陳述意見，並無同仁配合參加炒房團說明會及講座，更無配合炒房團貸款的情事。
聯邦銀行說明，該行辦理房貸是由總行集中審查，並由獨立估價單位辦理房價鑑估，並無房價高估及審查鬆散情事，且已就相關事實提報陳述意見給金管會。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。