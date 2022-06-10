針對金管會9日宣布，去年底到今年3月進行不動產專案金檢，發現同一家中型民營銀行的不同分行，有行員到炒房團的講座現場進行簽約對保，貸款給財力明顯不足的投資客，外傳該銀行為聯邦銀行，對此，聯邦銀行聲明強調，該行並無配合炒房團貸款情事。

聯邦銀行指出，該行已就金管會的檢核提報陳述意見，並無同仁配合參加炒房團說明會及講座，更無配合炒房團貸款的情事。

聯邦銀行說明，該行辦理房貸是由總行集中審查，並由獨立估價單位辦理房價鑑估，並無房價高估及審查鬆散情事，且已就相關事實提報陳述意見給金管會。