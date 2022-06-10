連鎖健身事業柏文（8462）5月合併營收2.70億元，月減8.06%，年增74.81%；1~5月合併營業收入14.68億元，年增5.65%，。展望後市，柏文持續拓展據點，儲備營運成長能量。「健身工廠」新北市蘆洲廠正熱烈召募會員中，台南市崇明廠已於6月1日開始預售。此外，新北林口民眾企盼已久的「健身工廠」林口廠亦將於6月14日重磅登場、開始預售。下半年，新北市林口廠及汐科廠、彰化縣金馬廠以及另2個北部廠館共計5處新據點接力投入營運，柏文下半年營收持續增長可期。

教育部體育署於5月27日解除健身房的3劑令防疫措施，正式公告尚未完成3劑疫苗接種者即日起可以進入健身房運動但需要全程佩戴口罩，惟因111年4月22日起實施的3劑令影響導致111年5月「健身及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」均較4月減少。另，111年5月營收則因去年同期受停業影響，因而較110年5月有較高增長。

中央流行疫情指揮中心6月9日公布全台累計感染率已經達到11.4%，其中台北市及新北市明顯下降，台灣確診人數將從高原期逐步下降，現在就是恢復正常生活前的最後階段。後疫情時代的民眾需要健康的身體來抵禦新冠病毒，全民運動提升免疫力，健身工廠挺你到底！現在加入「健身工廠」免入會費，再享30天健身免費！3劑令影響解除，疫情也將逐漸緩和，「健身工廠」於此時強勢推出力挺全民運動的優惠行銷活動，預期5月營收有機會落底，營運動能逐月轉強。