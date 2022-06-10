米蘭設計展於7日至12日舉行，許多精品品牌也推出特別的設計，如Tod’s除於設計展期間重新演繹品牌量經典產品外，還與義大利著名單車生產商特別與意大利著名單車生產商 Colnago 合作，創作出 「Tod’s T Bike」，一款採用碳纖維的高科技單車，全球限量70台，非常具收藏價值。

TOD’S尼龍藍色防風外套搭配經典T-Lion皮革口袋。（TOD’s提供）

TOD’S Tabs 運動鞋。（TOD’s提供）

以經典「橡膠豆豆鞋」聞名的Tod’s，特別重新演繹Tod’s Tabs 運動鞋、T-Lion撞色防風外套，今年春夏品牌為這兩項單品新皮革和顏色組合，前者推出以柔軟白色皮革，搭配對比撞色皮革、麂皮設計，後者則以尼龍藍色、卡其色等面料製成，再以T-Lion皮革口袋作為細節設計。

TOD’S T BIKE以碳纖維打造，在手把、坐墊等細節處則以皮革點綴。（TOD’s提供）

而此次與 Colnago 推出的Tod’s T Bike，也以這兩單品為靈感，整台車是以Colnago的G3X車型為基礎，全車皆以碳纖維打造，可自由馳騁都市巷弄、砂石路之間，而造型方面則融入Tod’s的優雅義式風情，以綠色、橘色的撞色打造，在把手、坐墊等處更以品牌最得意的皮革打造，使其更顯高貴時尚。Tod’s T Bike全球限量僅70台，現於2022米蘭設計展上亮相，並於6月13日起在Tods.com及全球指定旗艦店接受預訂，而Tod’s2春夏全新系列單品則可於Tod’s全球專門店及官網購買。