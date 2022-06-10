東大建築系長期與國外名校合作舉辦設計營、交換與實習機會，不少畢業生擠進世界名校。（東海大學提供／陳淑芬台中傳真）

COVID-19疫情肆虐，東海大學校長張國恩今天表示，「危機就是轉機」，東海大學今年畢業生不論在升學或就業方面，不受疫情影響仍創佳績，東大建築系畢業生仍能錄取哈佛、常春藤等名校；外文系、工工系、物理系也創佳績分別進入柏克萊、新加坡國立大學等學校。

張國恩表示，在變動的世代，要具備專業知識及應變的能力，才能與時俱進，掌握世界脈動，今年東大各系所多位學生獲取進入台積電擔任智慧製造工程師等相關職務。

東大表示，美國常春藤受COVID-19疫情影響，錄取率創史上新低，東大建築系學生今年依然能搶下哈佛、麻省理工、哥倫比亞大學及康乃爾大學等名校；工工系、物理系、外文系及國際學院學生也分別擠進柏克萊、喬治亞、紐約大學、新加坡國立大學、香港大學等名校，獲得入學許可。

東大建築系指出，建築系重視專業與人文教育的國際化程度，長期與國外名校合作舉辦設計工作營，強化學生對於建築史的知識，並提供海外交換與實習的機會，推動教學國際化，才能拿下佳績。