現階段確診新冠已是常態，防不勝防因此還是小心為先。相信你會發現身邊依然有所謂「天選之人」，即使已經密切接觸病毒或帶原者，但篩檢還是呈現陰性。《紐時》科學線記者梅琳達·莫耶(Melinda Wenner Moyer)也坦承自己遇到這個問題，女兒近期驗出來呈陽性，丈夫、兒子也相繼出現症狀，自己卻是唯一一個無症狀，同時呈陰性的人。

兩周前，梅琳達的女兒採檢呈現陽性，確實感染新冠。而她和丈夫都已完整接種疫苗，然而兩個孩子僅施打一劑。「顯然我們被列為密切接觸者」，過沒幾天，丈夫與兒子也開始出現症狀，詭異的是，他們每次篩檢都呈陰性。此外，令人疑惑的還有，梅琳達自己不但沒有出現任何症狀，結果也都是陰性。

免疫學專家格隆瓦爾(Gigi Gronvall)指出，疫苗在身的人，體內免疫系統很快就會發揮作用，阻擋或降低病毒在體內繁殖的速度。一旦免疫系統控制住體內病毒量，使其維持在水平標準之下，因此才不會出現陽性結果。

此外，加州大學微生物專家茱麗葉·莫里森(Juliet Morrison)告訴作者，丈夫和兒子很大機會確實感染了Covid-19，但因為有足夠的抗體，以至於他們的鼻子和喉嚨沒有足夠的病毒檢體。

「為甚麼陰性也會產生症狀呢?」這是因為常見的發燒、流鼻水、疲倦等感冒症狀，實際上是免疫系統正在與病毒交戰所引起的反應，不是病毒本身。

「我本人為甚麼感覺良好?」可以歸功於高含量的疫苗抗體和T細胞，在病毒入侵時提醒免疫系統快速殲滅。

報導指出，即使疫苗能降低病毒在呼吸系統傳播的機會，研究發現冠狀病毒仍會在心、腎、胰、大腦等其他器官進行複製。

專家建議，由於無法準確從幾次陰性中得到結果，為了避免偽陰性的情況，已達二、三劑完整接種的人可以在出現症狀後馬上進行PCR，然後在有症狀的第四、五天繼續篩，因為在此之前很可能都是陰性。