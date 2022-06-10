越南3月15日重開國門，官方喊話今年要吸引500萬國際旅客人次造訪，而今目標達成率低於10%。為了提升競爭力，相關部門提議免除1萬美元COVID-19治療額度的保險要求。

越通社（VNA）報導，越南文化體育與旅遊部表示，現在治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的費用已經沒那麼貴，且大多數確診病例也不需要長期住院。

越南文化體育與旅遊部提議，考量到COVID-19疫情防控的情況與規定鬆綁，已經不再需要強制民眾投保能夠理賠COVID-19治療費用的保險。

越南在3月15日重新開放國際旅遊，4、5月陸續取消國際旅客進行健康申報的要求，入境前也不用篩檢。

越南訂定目標，希望2022年能有500萬國際旅客人次造訪，然而根據統計，今年前5個月僅吸引36萬5300人次，目標達成率不到10%。許多專家與業者認為，要實現目標幾乎不可能。

有業者向中央社表示，越南的簽證政策不夠吸引人，很多人反映辦旅遊簽證困難重重，要檢視的文件太多，且疫情期間航班數量有限，加上中國等主要市場都還在管制，「越南旅遊業要復甦談何容易？」

越南國會近來召開會議，許多國會議員也建議當局應進一步扶植旅遊業，包括祭出更加開放的簽證政策與擴大免簽國家與地區清單，以及延長免簽旅遊的天數、簡化核發電子簽證的程序等。

越南文化體育與旅遊部部長阮文雄（Nguyen Van Hung）表示，旅遊部門將繼續向政府提交建議，解決簽證問題、改進旅遊產品，努力邁向綠色旅遊以符合2022國家旅遊年的主旨。