印度昨天參與東南亞國協區域論壇（ARF）資深官員會議，並在會中呼籲區內各國聚合各自的印度-太平洋策略，共同因應海事威脅。

印度外交部昨晚發布聲明說，印度外交部主管東方事務副部長庫瑪（Saurabh Kumar）9日參與這場視訊會議，會議由東協輪值主席柬埔寨擔任主席國。

聲明說，ARF會員國的資深官員檢視過去一年的活動、討論未來計畫，並就區域及國際局勢變化、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、恐怖主義威脅、海事與網路安全等議題，交換意見。

印度外交部指出，庫瑪在會中指出印太區域正面對不斷演化的傳統及新興海事威脅，因此有必要聚合（converge）東協國家的東協印太展望（AOIP）、印度的印度太平洋倡議（IPOI），以及ARF會員國各自的印太政策，以有效因應。

此外，庫瑪也分享印度政府對恐怖主義威脅及網路安全議題的觀點；但聲明未提供更多細節。

ARF設立於1994年，做為政治、經濟及安全議題的對話平台，現有27個會員國，包括東協10國、東協10國的對話夥伴，如美國、俄羅斯、中國、歐盟等，以及區內其他國家；印度是於1996年加入。

另方面，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）昨天下午也在例行記者會宣布，印度將於16日至17日在新德里主辦「特別東協-印度外交部長會議」（SAIFMM）及1.5軌「德里對話」。

1.5軌對話屬政策性對話的一種，有政府官員與民間專家學者參加，但與會的官員都以私人身分發言，不代表官方立場；相對的，1軌是指政府官員之間的官方對話、2軌則是民間專家學者之間的對話。

巴格奇說，東協各會員國的外交部長、東協祕書長都會出席，而會議將由印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）共同主持。

他補充，在「特別東協-印度外交部長會議」召開之前，印度與東協將會先於15日舉辦資深官員會議。

巴格奇未透露會議將討論的議題，僅稱印度與東協於2012年建立戰略夥伴關係，東協是印度「東進」（Act East）政策的中心，而今年正是東協-印度友誼年。