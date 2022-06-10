全宇生技-KY（4148）因肥料市場需求旺盛，5月營收新台幣2.46億元，年增58.95％；前5月營收計新台幣12.4億元，年成長61.4％。全宇表示，肥料市場傳統第二、三季旺季效益持續，後市持續樂觀看好。

此外，盛弘醫藥（8403）因抗疫需求升溫，PCR檢測、躍獅藥局收入齊增，5月營收3.57億元，年增12.91％；前5月營收17.54億元，年增16.41％。盛弘指出，國內疫情擴大，盛弘健康管理部檢驗PCR業務大增、旗下躍獅連鎖藥局防疫用品銷售增加。目前疫情仍處高峰，預期第二季醫院管理服務與藥局收入將維持表現。

全宇表示，五月第一周為馬來西亞開齋節公共假期，大馬交通部頒布臨時禁令，禁止重型貨車在主要高速公路進行以避免交通問題及事故，出貨運輸禁令使營收認列遞延，然仍樂觀肥料市場需求旺盛，傳統第二、三季旺季效益持續下，後市持續樂觀看好。

印尼市場方面，訂單倍增，但因航運供給緊縮，船期延遲影響實際出貨時程，預期上述兩大短期因素，訂單與出貨認列將會遞延至六、七月份。

展望下半年肥料需求，全宇指出，種植園標案已陸續開出。今年第一季生化複合肥料營收占比從往常55％提高為63～65％，據下半年的標案結構，比重有望再進一步推升至65-70％，對毛利率穩定更有助益。

此外，馬來西亞及印尼客戶的需求依舊旺盛，全宇印尼廠亦按原訂計畫，擬於今年下半年重新啟動，進一步開拓印尼市場、新增營收來源、提升市占率。