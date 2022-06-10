中視、三立外景實境綜藝《綜藝玩很大》經了兩個多月的激戰，最終由黑隊成員坤達、威廉、郭靜和紀卜心上演大逆轉，拿下最終勝利，目前兩季下來黑黃兩隊戰成平手，為了體恤大家幾個月以來的辛勞，製作單位特別安排了一連串的放風行程，上周吳宗憲帶領KID林柏昇、坤達、柯有倫、威廉到桃園學習包粽子，一切過程從零開始，不管是蒸米、拌米、炒配料等等，全部親自完成，最後兩隊到夜市進行粽子義賣，度過一個有意義的端午節。

兩隊本周來到桃園笠復威斯汀渡假酒店集合，距離上次入住高級飯店，已經是兩年前的事，加上見到超美的泳池，所有成員格外興奮。開心之餘，當然少不了水上激戰，為了要看出敵隊頭上的答案，雙方水槍激射你來我往，上次表現令人驚艷的金鐘新人演員陳妤，這次代打上陣，戰力大大提升，不但秒猜答案，還為團隊贏得關鍵分數，認真態度大受好評。

但雙方為了得分，沒想到竟然在過程中玩出火氣，紀卜心因為道具損壞大喊暫停，卻因現場混亂沒人聽到，持續被射水痛到不行，爆氣怒喊：「暫停！不要再攻擊我了！」遊戲停止之後，也讓所有人上前關心狀況。

另外觀眾敲碗許久的上課麥偷吃，也迎來全新升級版本「結婚麥偷吃」，為了讓大家體驗婚姻中的酸甜苦辣，製作單位準備了相對應的食物給大家品嚐，其中柯有倫在偷吃苦瓜時直接被憲哥抓包，口中的苦瓜直接噴出來，現場更吃到飽嗝聲此起彼落，超級爆笑。