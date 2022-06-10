財長蘇建榮10日迎接法國參議院友台小組副主席葛里歐（Joel Guerriau）等6人訪台，台法雙方也從經濟現況、財政金融、能源政策及核心產業等多項議題交換意見，葛里歐也感謝台灣調降法國香檳關稅稅率。

蘇建榮指出，我國財政與貨幣政策、落實OECD防止稅基侵蝕及利潤移轉相關行動計劃情形及導入跨境電商稅制等措施，台法雙方均認彼此在財稅領域理念相同，可拓展合作夥伴關係，法方也將支持台灣持續參與國際財稅組織事務。

葛里歐表示，近期台灣調降法國香檳關稅稅率，對台法雙方人民及企業均具益處，而台灣近年引導台商回流投資及因應疫情的財經政策運用得宜，使台灣近年經濟成長率交出亮眼成績，他認為值得給予肯定。

法國參議院財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eble）也關切數位經濟的貨幣政策及經濟合作暨發展組織（OECD）有意啟動數位經濟兩大支柱稅制（超額利潤分配與全球最低稅負制）。

法國參議員高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）則建議，台法雙方就航太等法國強項產業可深化合作。

蘇建榮除感謝法國參議院對台灣參與國際組織的支持，認同雙方在財稅領域理念相近，也承諾將繼續推動在稅務、關務及財金領域各方面合作關係，建構優質投資賦稅環境。