行政院日前通過《氣候變遷因應法》，不但將 2050 年淨零排放目標納入，並制訂「碳定價」及完備「碳盤查」的機制。對企業而言，淨零碳排是體質重造的大工程，不僅是一場「生存戰」，也是「持久戰」。面對國際品牌減碳及碳盤查之要求，國內企業已感受到前所未有的巨大壓力。

長期研究環境整合管理與永續轉型的台大環工所教授馬鴻文教授表示，企業必須主動將碳中和納入整體的經營，思考日常營運中與碳議題有關的風險，並找尋新的機會。包括風險管理的機制、跨部門的合作、供應鏈等各面向，牽涉產品、服務、商業模式或價值鏈，皆需要重新調整。減碳要將企業自身的核心價值內化進來，做全盤的檢視、規劃，循序漸進達成各階段的目標。

國內許多大企業皆已進行減碳多年，然而還有不少中小企業尚未起步。馬鴻文教授呼籲政府應促成國際碳管理的發展資訊普及並制訂相關的法規及誘因的制度，讓政策環境完備，企業才能有明確的方向，將資本及人才導引到低碳和永續的領域，啟動淨零轉型。此外，建立「促進典範學習的平台」，供企業交流、合作，相信對整體減碳的推進會有很大的幫助。

企業數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）致力以雲端科技協助企業數位轉型，攜手具備碳管理顧問服務豐富經驗的循創協會（台灣循環經濟與創新轉型協會），建立「永續與碳資產顧問管理平台」。以環境知識與數位轉型做跨域結合，透過數位化工具，提供碳盤查、碳資產管理、建構 ESG 永續資料庫等服務，協助企業邁向淨零轉型。該平台未來亦計畫涵蓋循環經濟、水資源、生態（如：自然相關財務揭露任務小組, TNFD）、廢棄物等大範疇的永續環境議題，將相關資訊完整呈現。

伊雲谷執行長蔡佳宏表示：「企業永續緊扣三大要素：ESG、淨零及數位轉型，而伊雲谷第一線站在國際品牌大廠及台灣中小企業之間，更能了解中小企業面對國際壓力的痛點，面對綠色供應鏈崛起，淨零轉型迫在眉睫，伊雲谷以數位科技為工具，協助中小企業與國際永續浪潮接軌，維持市場競爭力。」