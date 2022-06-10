中和男童恩恩事件演變為政治交鋒，民進黨新北市議員參選人卓冠廷近期指稱，接獲吹哨者爆料，質疑市府早已有完整紀錄報告，卻不向大眾說明，還企圖擦脂抹粉、掩蓋真相，甚至公布衛生所相關分機，意外使得分機被民眾打爆。對此，被視為侯家軍的新北市議員參選人呂家愷痛批，卓冠廷「高官做慣了」，不懂基層公務員辛勞。

呂家愷表示，政客將恩恩爸事件當成流量密碼舞台，大肆炒作，甚至為了獲取政治利益，不惜公布衛生所承辦人的分機號碼，傷害基層防疫人員，根本是政治操作凌駕防疫專業，基層公務員為國家盡心盡力，卻換來這樣的對待，情何以堪。

呂家愷指出，國家防疫政策兩年不斷變動，口罩、疫苗、快篩等防疫物資之亂層出不窮，甚至傳染病通報管理系統也常因為繁瑣易當機塞車，在混亂的政策下，第一線防疫人員仍然全心完成工作，但是有心人士為求聲量，卻頻頻在媒體、社群放消息，刻意公布特定承辦人的分機，讓第一線人員承受額外且不必要的壓力，讓他們情何以堪。

「讓防疫回歸專業，政客請立即停止所有的政治操作。」呂家愷說，卓冠廷為了政治操作，使得無謂的謾罵、騷擾湧入衛生局，已經實質影響其他確診者與家屬的權益，呼籲其給予公衛防疫人員基本的同理尊重、對待，也不要拿其他確診者家屬的性命，當作換取選票的工具。