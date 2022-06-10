面對淨零轉型，企業應先建立起環境永續的思維，接著從掌握完整的碳盤查資訊著手，定義有哪些營運的場域或部門該納入計算、盤查的邊界到哪裡？再依據自身產業的特性，規劃出路徑藍圖。轉型雖然不容易一次到位，一邊進行，或許需要滾動式的調整，對數位化程度不高的中小企業而言，也會感到備加辛苦。然而，不加入淨零的行列將被市場所淘汰，啟動轉型刻不容緩。

伊雲谷 ESG Expert 吳衍諭博士表示：「在啟動淨零轉型之前，企業對於環境永續的議題應有清楚的認知，接著由具有決策力的領導者組成永續委員會，以團隊專案的方式進行。目前政府政策是透過以大帶小方向，由具有實際經驗的大企業帶領相關中小企業及供應鏈開始減碳。而伊雲谷打造的平台即是補足目前碳盤查及碳數位管理的落地需求，輔導缺乏碳盤查經驗的中小企業開始行動，並提高產供應鏈業間相關資料的分享透明度及效率。」

伊雲谷智能產業事業部永續減碳組負責人朱哲人則表示：「淨零轉型與數位轉型的概念相似，藉由量化、數據化及可視化的方式，先看懂、掌握碳資訊，即可成功踏出永續第一步。永續與碳資產顧問管理平台可串接企業的 ERP、CRM、MES 或差勤管理系統，即便是數位化程度不高的企業，也能以客製化的方式串接機台，進行數位碳盤查。」