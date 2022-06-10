長久以來，伊雲谷以「One stop shop 一站式服務」為其重要的核心價值，提供企業從培訓、系統彙整與計算、報告輸出、到決策輔助的完整平台，對於尚未進入減碳軌道或是已啟動淨零轉型的企業，皆有相應的服務。面對各種客製化的需求，伊雲谷具備全方位的資源和完整的團隊，以顧問式平台協助中小企業接軌國際，掌握政策走向，由專業的 AI 技術團隊結合資訊安全控管服務，整合數據資訊與 AI 人工智慧，提供企業更精準的預測及建議。

數位化程度較低的企業在進行數位轉型的同時，要盡快將淨零碳排的目標納入規劃，若有完善的碳管理解決方案平台與專業的團隊提供協助，將有助加快淨零轉型的速度。奠基在協助台灣多家大廠進行工廠營運管理優化的經驗上，伊雲谷可助力中小企業無痛導入碳盤查系統，掌握碳排放量及優化碳排雙管齊下，提升企業減碳效率。

市場上已有不少國際大廠推出減碳管理平台，但是否完整涵蓋永續及循環經濟概念，導入流程是否順暢，是否對客戶的反饋能夠即時，以及客製化服務的彈性與品質等等，都是企業在決定平台前應該詳細了解的。選擇最適合的平台，才能讓淨零轉型更加事半功倍。