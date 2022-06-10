金管會連兩年金檢，發現有某民營銀行與兩家炒房團、3個房貸融資案有往來。國民黨立委曾銘宗今批，這已違反政府打房政策與法令，呼籲對配合炒房銀行與分行經理人從重處分嚇阻，若分行違法情節嚴重，最重應考慮撤銷分行執照。

曾銘宗表示，行政院為推動打炒房，過去成立特別小組，將財政部、內政部、中央銀行與金管會納入，後續央行即採行多波的金融管制；財政部也推囤房稅，請地方積極推動；公股銀行也配合選擇性金融管制。

此外，內政部提出平均地權條例修法，要限制法人買賣，還祭出炒房刑責；金管會也採行相關管制措施，比如要求銀行房貸集中度不能太高。曾銘宗說，即便各部會採行這麼多措施打炒房，竟然仍有銀行配合炒房，「這個銀行真的不應該」。

曾銘宗說，對於炒房共犯銀行與涉案經理人，金管會應依法從重、從速懲處，以收對其他銀行、經理人產生嚇阻效果，不要再配合類似炒房；而涉案分行若情節嚴重，可考慮撤銷該分行執照。

外界主張，對炒房共犯銀行的總行，最重就要處分撤照。曾銘宗分析，相關違法行為應是特定分行或經理人所為，不會是涉案銀行全面性政策，貸款戶數應沒有太多，貸款金額占銀行總資產比例可能也不高，若全面撤照不符比例原則。

曾銘宗也直言，懷疑不只是現有被查獲的銀行涉嫌違法貸款幫助炒房，認為金管會應再更全面清查其他銀行有沒有類似情況，把不遵守法令協助炒房的違法銀行全部揪出。