死者的姊姊不願多說明。（蔡明亘攝）

桃園市青埔高鐵站今日驚傳雙屍命案，警方在高鐵站旁一處停車場中，一輛休旅車後車廂發現明顯死亡的遺體，身上多處遭鈍器打傷痕跡，目前警方掌握凶嫌身分為一名泰籍男子，但已潛逃出境返泰。據悉，死者親友聯絡不到人致電凶嫌，對方還稱去青埔高鐵站找，到場後僅發現車輛沒看到人，報案後才在後車廂發現2人遺體，而家屬今晚也來到現場引魂。

檢警調查，死者李姓夫妻為泰國籍，歸化後取得台灣身分證。據了解，死者生前在新北市土城區和另名泰籍男子合夥做人力仲介，女方疑懷有5月身孕還是龍鳳胎，雙方疑似因為金錢糾紛出現爭執，才痛下殺手，遺體身上有多處瘀血，疑遭鈍器打傷，女方頭上還被套上塑膠袋，恐怕已身亡多日，且停車位置下方還滲出一大片屍水。

死者親友多人聯繫不到這對夫妻，打聽到夫妻和泰籍男子有過糾紛，致電對方僅回覆「去青埔高鐵站找」，親友今在停車場僅發現死者的車輛沒看到人，報警求助後，警方打開後車廂就發現李姓夫妻的遺體。

目前檢警已掌握凶嫌身分，但對方犯案後就搭乘計程車到桃園機場，搭機返回泰國。今日晚間8時30分，死者的姊姊和朋友來到現場，請法師進行引魂，現場有4座神主牌，死者姊姊不願對此多作回應。