財政部部長蘇建榮於今日與法國參議院友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）等6人訪台會面。葛里歐指出我方近期調降法國香檳關稅稅率對於雙方人民及企業均具實益，雙方續就經濟現況、財政金融、能源政策及核心產業等多項議題交換意見。葛里歐對引導台商回台投資及因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）財經政策運用得宜，使台灣近年經濟成長率有亮眼成績，表達肯認。

法國參議院財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）關切經濟數位化下貨幣政策及經濟合作暨發展組織（OECD）解決經濟數位化課稅挑戰兩項支柱等問題，蘇建榮回應，我國相關財政與貨幣政策、落實OECD防止稅基侵蝕及利潤移轉相關行動計劃情形及導入跨境電商稅制等措施，雙方均認台法在財稅領域理念相同，將拓展合作夥伴關係，法方並將支持我國有意義參與國際財稅組織事務。

參議員高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）亦建議雙方就台法航太等法國強項產業深化合作。

蘇建榮感謝法國參議院對台灣參與國際組織的支持，認同雙方在財稅領域理念相近，將繼續推動在稅務、關務及財金領域各方面合作關係，建構優質投資賦稅環境。