彰基「白色巨塔」風暴持續不斷，多名資深權威醫師先後出面控訴遭院長陳穆寬清算式洗牌，逼迫離職，就連前副院長陳堯俐也在名單中，彰基則發聲明反控陳堯俐私自赴對岸動手術，違反醫療倫理，對此陳堯俐也回應，痛批這就是陳穆寬一貫的抹黑手段。

自去年10月底台灣百大醫師、眼科權威陳珊霓公開信控訴開始，彰基風暴如滾雪球般越來越大，接著在6月初總統蔡英文視察後，下午皮膚科權威邱足滿也發公開信，表示自己遭受針對性調動等不當對待，無理由不續聘，至今已有超過10名資深醫師受到陳穆寬打壓離職，其中也包括前副院長、肝臟移植權威陳堯俐在內。

對於彰基指控私自前往大陸動手術，違反醫學倫理一事才會遭到解職一事，陳堯俐今天下午也反駁，表示原本不想多談此事，但彰基卻又發聲明指控，自己才會不得已澄清。

陳堯俐澄清並無此事，他指出自己從未取得在中國大陸手術許可，也未辦理醫療合作支援申請，若被查到在中國大陸罰則相當高，且在台灣的醫師執照也會被撤銷，永遠不得行醫，根本不會去冒這個風險。

陳堯俐說，陳穆寬早在10多年前就用此事不斷威脅他，還將她送到衛生機關裁處，經衛生局查明後證實並無此事，不予懲戒，但陳穆寬仍不死心，仍不斷用此事到處造謠生事，甚至跑到董事會進行抹黑。

陳堯俐強調自己問心無愧，且認為事實勝於雄辯，因此不想多加理會陳穆寬，但如今自己因為這莫須有的黑函被解職，痛批其心可議，指控陳穆寬自從就任院長後，院內白色恐怖氛圍越來越濃厚，只能祝福彰基人保重。

陳堯俐在彰基服務長達30年，目前為台灣排名第四的肝臟移植醫師，也是醫界公認的權威。離開彰基後，預估將到台中榮總就任。