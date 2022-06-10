蔡英文總統今應「民主聯盟基金會」邀請，於「哥本哈根民主高峰會」以「臺灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」為題發表視訊演說；總統表示，儘管威脅與日俱增，臺灣和烏克蘭一樣，不會屈服於壓力，決心捍衛自己的國家和民主的生活方式。

總統強調，貿易投資合作仍將是台灣共同抵禦及因應威權主義的關鍵支柱。臺灣的高科技領域，在建立安全的全球供應鏈上可扮演重要角色；在各種關鍵產業領域，臺灣也已經準備好成為歐洲不可或缺的夥伴。

總統指出，也很高興今年有臺灣的公民社會成員與立法委員赴哥本哈根共襄盛舉，與大家分享身為民主前線捍衛者的經驗。

總統演說內容：

隨著我們邁向經濟復甦及後疫情時代，有些重要的議題與挑戰，需要大家共同關注與努力；必須攜手合作，回應以下關鍵問題：

民主國家該如何團結，以遏止威權主義浪潮？

如何建立涵蓋公民及政治、商業、媒體和公民社會領袖的聯盟，以重振民主制度，並保護我們得來不易的自由？

如何運用科技，以協助與保衛民主國家及其倡議者？

很高興看到今年的哥本哈根民主高峰會致力促進民主國家的代表與民主倡議者，就這些及時且重要的議題展開討論。

過去一年，我們看到臺灣與歐盟會員國之間的支持與夥伴關係蓬勃發展，這是奠基於我們共享的民主與自由價值。

就在上個月，數個歐盟會員國發聲支持臺灣參加世界衛生大會，我想藉此機會，對各位的支持表達感謝。對於我們政府與幾個歐洲國家，為鞏固日益密切的夥伴關係所做的共同努力，我也深受鼓舞。

對我們的朋友而言，與臺灣交往，並非沒有壓力，有些甚至遭受經濟脅迫，然而，他們絲毫不畏懼，勇敢頂住威權主義的壓力，這些行動深深感動臺灣人民。

威脅和脅迫都不會動搖我們走向世界的決心。臺灣及其人民已準備好強化與歐洲及全球民主國家在所有共享利益領域的合作。

臺灣不斷致力對抗威權勢力，因為擁抱民主是我們的核心價值。民主或許不完美，但已成為臺灣人民認同中不容妥協的一部分。

這份決心讓臺灣得以迎擊挑戰，也築成一道防火牆，防止內外勢力試圖破壞我們的民主體制。

我們非常樂意分享對抗威權勢力的經驗，也已經準備好深化與理念相近國家的合作，捍衛自由民主世界的秩序。

貿易投資合作仍將是我們共同抵禦及因應威權主義的關鍵支柱。繼2018年公布「歐亞連結策略」之後，歐盟去年提出了「全球門戶」（Global Gateway） 計畫。臺灣希望積極參與重大的連結策略，以支持優質基礎設施和投資，連結全球貨物、人民及服務。

此外，歐盟的「印太合作戰略」（EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific）共同報告中誓言強化與臺灣的合作，我們已經準備好要在民主團結與革新，以及各種關鍵產業領域，成為歐洲不可或缺的夥伴。例如，在建立安全的全球供應鏈，以確保關鍵技術免遭威權剝削，臺灣的高科技領域可扮演重要角色。

但是，大家都知道，威權主義的威脅不局限於盜竊、施壓或脅迫。俄羅斯入侵烏克蘭再度讓我們看到，這些政權將不惜一切代價遂行其擴張主義的目標。

因此，我要肯定本次高峰會特別在第二天議程中，討論如何保衛烏克蘭及建立民主聯盟。

烏克蘭人民捍衛國土和民主的英勇精神啟發了所有人。臺灣有幸能在協助烏克蘭人民奮勇抗敵的共同努力中扮演一定的角色。

我們看著世界的另一端，對抗威權擴張主義的前線，民主國家被施以暴行，我要強調，臺灣和烏克蘭一樣，不會屈服於壓力。 儘管威脅與日俱增，我們決心捍衛我們的國家和民主的生活方式，我們相信，如同烏克蘭，我們的決心將獲得其他民主國家的支持。

換句話說，維持民主及區域和平安全仍將是臺灣的優先要務，我們致力與區域和全球夥伴共同達成這個目標。

自從上次峰會後，我們面臨的挑戰似乎更為艱鉅，在努力對抗COVID-19變種病毒株侵襲之際，還須面對來自威權政體和戰爭的威脅。但在此艱困時刻，我們以韌性、力量與夥伴關係處理這些問題，對此我們應感到自豪。臺灣在疫情初起時對歐洲捐贈物資並提供協助，歐洲也捐贈臺灣亟需的疫苗。

最後，我要向和我們理念相近的歐洲各國表達誠摯的感謝，特別是立陶宛、斯洛伐克、捷克和波蘭，在關鍵時刻對臺灣提供協助。

臺灣的民主和許多歐洲民主國家相似，是所有反抗威權統治的人們犧牲奉獻所爭取來的。我們歷經漫漫長路，因此深知實現民主有多麼困難。未來我們必將面對極大的挑戰，但我相信，只要團結一致，堅信民主和自由的價值，終將達成目標。