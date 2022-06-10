桃園高鐵青埔站停車場今（10）日驚傳夫妻遭殺害棄屍命案！1對泰國籍夫婦被發現陳屍在白色BMW休旅車後車廂，妻子已懷有身孕，且疑為龍鳳胎，由於屍身已散發屍臭，初步研判死亡時間至少2天以上。
警方專案小組查知死者於案發前曾到過新北市土城區延壽路的1處人力仲介公司移工宿舍，經調閱監視器，發現白色休旅車於6月8日晚間10時經過移工宿舍樓下，懷孕的女性死者則於15分鐘後步行到場，移工宿舍是否為第一現場目前仍在釐清。
桃園高鐵青埔站停車場今（10）日驚傳夫妻遭殺害棄屍命案！1對泰國籍夫婦被發現陳屍在白色BMW休旅車後車廂，妻子已懷有身孕，且疑為龍鳳胎，由於屍身已散發屍臭，初步研判死亡時間至少2天以上。
警方專案小組查知死者於案發前曾到過新北市土城區延壽路的1處人力仲介公司移工宿舍，經調閱監視器，發現白色休旅車於6月8日晚間10時經過移工宿舍樓下，懷孕的女性死者則於15分鐘後步行到場，移工宿舍是否為第一現場目前仍在釐清。
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