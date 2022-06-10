少賠為贏。由於疫情發展、風險難測，國內產險及壽險公司將紛紛暫停承保「海外突發疾病」，有些公司亦停掉海外旅遊不便險、海外急難救助，目前已知如國泰人壽及國泰產險、富邦人壽及富邦產險、中國人壽、台灣人壽、新光人壽、中信產險、和泰產險、新安東京產等，都陸續在8～13日間下架相關商品。

另外如南山人壽、三商美邦人壽等仍在評估，多家壽險則表示有類似保單，但很少銷售。

雖然壽險的海外旅平險或團險等附加海外突發疾病，一般都要以住院為理賠依據，但壽險業者有些是表示跟同集團產險同一標準，因此跟著暫停受理，有些公司則「實話實說」，現在聽到新冠肺炎就害怕，擔心又被擴大理賠解釋，先關掉減少未來難預估的理賠風險。

國泰產已在官網上表示，由於海外旅遊疫情為第三級，因此暫停銷售海外旅遊不便險、申根保險，且從8日開始暫停提供海外突發疾病醫療及燒燙傷保險；國泰人壽旅平險部分亦自10日下午5點半之後，暫停承保海外突發疾病及海外急難救助。

台灣人壽子公司中信產險自10日開始，暫停海外旅遊不便險、海外突發疾病健康險，台壽則是11日起暫停四款海外突發疾病附約。

富邦人壽及富邦產險是從13日下午5點半後，暫停受理海外突發疾病相關保障；富邦人壽亦表示5月就規劃暫停受理海外突發疾病，但因投保通路多，一直延到本月13日也要停售；新光人壽亦是13日暫停受理海外突發疾病保險，中壽則已停止受理。

亦即國人現在要出國工作、留學及旅遊等，都先買不到海外突發疾病的保障，如果在海外突發腸胃炎、心血管疾病住院，恐怕要拿出真金白銀在當地進行治療，但若是因為意外造成的相關損失，則還是有理賠。