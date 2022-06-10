國民黨高雄市黨部首度舉辦「大學生公共事務實習計畫」，公開招募設籍高雄的大學青年於暑假期間到市黨部實習，在第一線實際體驗公共事務工作，除了提供實習津貼、餐食補貼、保險等實習保障外，青年學生實習結束後，若有興趣參與政治工作，市黨部也會協助青年媒合至民代服務處。

國民黨高雄市黨部主委許福明表示，過去黨中央曾辦過大學生政治實習，獲得熱烈的迴響，而地方黨部自辦方面高雄則是首創，積極推動青年工作是希望能拉近與年輕朋友的距離、傾聽青年朋友的聲音，特別是年底選戰即將到來，他們需要更多優秀青年加入，才能讓國民黨有不一樣的新氣象。

國民黨高雄市黨部三組總幹事張永杰表示，自己18歲時也在黨部實習，所以對公共事務產生興趣進而投入其中，現在也從事公共事務工作，一起讓大家所生活的地方變得更好，希望透過實習的方式讓青年夥伴在尚未出社會以前實際能參與公共事務工作，讓對公共事務有興趣的夥伴能有更多的機會與平台，也為國民黨增添新血與人才。

國民黨高雄市黨部表示，此次大學生實習計畫自即日起開放報名，將根據報名資料審核後，再進入第二階段面試，招募對象為18到30歲大專院校在學生(含應屆生及研究所)，實習時間約8週，實習期間提供實習津貼、餐食補貼、意外保險等實習保障。

國民黨高雄市黨部指出，實習期間將安排專業課程如新聞輿論觀察與蒐集、新聞稿撰寫及議題設定攻防、網路社群經營、新媒體工具運用、文宣設計規畫、個人品牌打造包裝以及組織經營與活動企畫實作等，全程實習結束後也會頒予實習證書。