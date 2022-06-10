女星巫苡萱是中華職棒樂天桃猿的啦啦隊「Rakuten Girls」隊長，外型甜美又有前凸後翹極品身材，她也經常在社群分享工作外的日常點滴，更不吝嗇展現自己；巫苡萱近日在啦啦隊工作之餘，重心放在準備考取中餐丙級證照，還特地去上課，她曬出課堂上練習做菜的模樣，清涼穿著讓網一看留言全歪樓。

巫苡萱在520時就曾上傳親手做菜的美照，今（10日）她在IG曬出上烹飪課練習的過程，做了6道菜，分別是燴咖哩雞片、酸菜炒肉絲、三絲淋蛋餃、雞肉麻油飯、玉米炒肉末和紅燒茄段；畫面中巫苡萱拿起菜刀、炒鍋架式十足，也看得出她做菜時相當認真專注。

巫苡萱近日在啦啦隊工作之餘，重心放在準備考取中餐丙級證照，還特地去上課，她曬出課堂上練習做菜的模樣，清涼穿著讓網一看留言全歪樓。(圖/ 摘自巫苡萱IG)

而從巫苡萱的文中得知，她為了考取中餐丙級證照特地報名廚藝課程，已經上了6堂課，更驕傲地表示「越煮越順手」，最後的料理成品照也看起來很美味；巫苡萱的許多好友都跳出來替她加油打氣，「最美廚師」、「我在排隊吃妳煮的料理」。

許多網友被巫苡萱的廚藝驚豔到，但不少人卻看見亮點，巫苡萱做菜時上半身穿了一件黑色細肩帶小可愛，彎腰切菜和炒菜時，傲人雙球都快掉出來，底下留言直接歪樓，「這樣炒菜，旁邊的同學無法專心吧」、「這樣對面學員會不會切到手」、「這要其他人怎麼認真」、「同學跟老師很難專心啦」。