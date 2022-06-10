面臨輸球就告淘汰窘境的台新夢想家，10日前往客場台北和平館踢館，除了靠著簡浩單場飆進7顆三分球、獨拿23分表現，更迫使地主台北富邦勇士全場發生25失誤，夢想家最後以95比80力退富邦，在季後賽首輪仍居1勝2敗落後，雙方G4在12日進行。

儘管來到客場，夢想家仍在開賽打出11比4，隨後更靠三分火力，擴大領先差距到9分，不過富邦也靠塞瑟夫籃下取分，以及林志傑的三分外線追上，打完首節，夢想家27比22領先，雙方首節無人上雙，吉爾貝克與塞瑟夫各有7分。

次節開打，富邦隨即靠著賴廷恩、林志傑各1記三分球，以及蔡文誠中距離，打出8比0小高潮，轉眼縮小差距到1分，可是夢想家再次打出9比1拉開，更靠簡浩三分外線，取得11分領先優勢，上半場結束，夢想家56比45領先富邦。

沒想到第3節一開始，布依德、簡浩與錢肯尼都投進三分球，帶起夢想家13比2猛攻，也把雙方差距變成22分，不過富邦沒有放棄，靠著辛特力、塞瑟夫兩名洋將火力追分，打完前3節，夢想家仍以76比63領先，比賽進入最終節。

儘管富邦不斷想要縮小差距到個位數，可是每當富邦有機會追近，夢想家就有人投進外線，加上富邦失誤問題仍很嚴重，打到最後4分47秒，簡浩投進個人第6顆三分球，夢想家90比70大幅領先，富邦也開始換上板凳球員打完剩餘時間。