知名編劇岳清清15歲的姪子謝博仕，於5月30日確診離世，事發突然，但醫院和殯儀業者卻告知死者家屬，「確診者遺體要在24小時內火化」，面對愛子驟逝後，從通知到遺體被迫火化僅有4小時，這讓博仕的父親也質疑，政府的政策反覆，是對家屬的傷害。對此，前民進黨立委郭正亮更爆出一個驚人真相，甚至有確診亡者2小時就被火化，引發討論。

郭正亮今（10）日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》中表示，博仕父親的兒子只是「不幸的往生者」之一，郭正亮更直言自己還聽過，有人是「衣冠不整送去急救，然後就死亡」，就連主持人盧秀芳都說「甚至還有老者連尿布包著、針頭都還插著」就被送去火化，而郭正亮更說，甚至還有一位確診亡者，「他在晚上9時50分往生，結果在凌晨12時就送去火化」，這讓郭正亮痛批，陳時中根本沒講清楚，所謂「儘速火化」是不是24小時之內。

郭正亮也提及，有民眾已經在開始建議，是否可以配置一個專區，讓新冠肺炎的往生者可以放在那個專區的冰櫃，可以讓家屬在那邊陪同一至二天，但這些都需要中央流行疫情指揮中心來認定「可不可行」，這個不是殯儀館或是葬儀社來做決定的。郭正亮坦言，依照聯合國的殯葬指引，早在2020年3月24日就公布，那時候就確定新冠肺炎不是空氣傳染，基本上並不是第一類，那如果不是第一類，那就可以在一定安全措施的防護之下，然後讓家屬做一定的儀式來處理，讓往生者可以得到尊嚴。郭正亮更指出，加拿大、澳洲、英國都有這樣做的照片出來了，「現在的指揮中心不是只有防疫的部分太粗率，事實上連殯葬的部分通通都不知道」。