53歲華語歌壇天后那英，縱橫演藝圈30多年，創下不少紀錄，不過她也因為個性直率、講話太直接，常讓聽的人有些尷尬，最近她20年前接受雜誌訪問時，被問到「為什麼你過去那些好朋友一個個都沒了？」看到自己當年「猖狂的答案」，讓她都忍不住跪下道歉。

《乘風破浪》節目組翻出那英2002年接受雜誌訪問時，被問到「作為樂壇前輩，為什麼你過去那些好朋友一個個都沒了？」雖然她已忘了自己當時的回答，但覺得自己一定是滿嘴胡說八道，「20年前我怎麼會是樂壇前輩呢，我也太猖狂了」，並在揭曉答案前，先跟前輩們道歉。

而之後揭曉她當時的答案：「因為現在我進步了，他們沒有」，讓她立刻從座位滑出跪下，拱著手道歉直喊「對不起」，一向強勢的她，難得紅著臉表現出慌張的一面，讓網友都笑說：「特別喜歡這樣的英姐，讓我們都有歡樂」、「那姐太可愛了」，也有人認為她謙虛了，「能屹立歌壇30多年的常青樹有幾個？」