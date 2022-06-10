中國海關總署動植物檢疫司，今天發文稱多次從台灣輸入的石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，還檢出土霉素超標，為了保護消費者，依據相關法規，要求各海關自6月13日開始，暫停台灣石斑魚輸入中國，對此，農委會副主委陳添壽稱，正在瞭解中，預估明天早上會對外說明。

據統計，我國近年外銷石斑魚至中國大陸占整體出口均逾9成，陳添壽表示，防檢局有通報，相關的單位正在盤點影響，我國的石斑魚有包括龍膽石斑、龍虎斑、青斑等，過去一年約生產2萬噸，但近年受到疫情消費，導致石斑魚生產下降，確切的影響仍待評估。