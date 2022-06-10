兆豐金今日公布5月獲利情況，受到防疫保單理賠潮，拖累兆豐產險獲利情形，產險子公司5月稅後虧損29.16億元，使得兆豐金5月單月虧損11.44億元，前5月稅後純益僅剩66.16億元，每股稅後純益(EPS)剩下0.49元。
兆豐產公告，5月主要虧損的原因是提列防疫保單相關保險準備36.64億元，後續兆豐產險將持續依政府防疫措施及疫情後續發展情況，審慎評估應提列的保險準備，並依保單理賠狀況擬流動性因應對策，兼顧公司財務結構及保戶相關權益。
兆豐金今日公布5月獲利情況，受到防疫保單理賠潮，拖累兆豐產險獲利情形，產險子公司5月稅後虧損29.16億元，使得兆豐金5月單月虧損11.44億元，前5月稅後純益僅剩66.16億元，每股稅後純益(EPS)剩下0.49元。
兆豐產公告，5月主要虧損的原因是提列防疫保單相關保險準備36.64億元，後續兆豐產險將持續依政府防疫措施及疫情後續發展情況，審慎評估應提列的保險準備，並依保單理賠狀況擬流動性因應對策，兼顧公司財務結構及保戶相關權益。
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