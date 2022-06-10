台北1名母親去年底、今年初在托嬰中心接送1歲女兒時，將機車停靠在路邊紅線區遭民眾檢舉，收到4張罰單後決定提出行政訴訟，她主張僅臨停一下，很快就離開，請求撤銷罰單；法官認為接送嬰幼兒不受臨停3分鐘之限，且機車當時緊靠路邊，影響交通輕微，因為判准撤銷4張罰單。

判決書指出，該名母親在去年12月、今年1月分別收到4張罰單，時間地點大致相同，都在下午約5點半，地點都在托嬰中心旁的紅線，她承認確實有將機車停放在紅線區，是為了接送1歲女兒，且當時機車已靠緊路邊停放，不會影響交通，她以此理由向法院申請撤銷處分。

不過北市交通裁決所認為該處確實為紅線，警方依法舉發並無不妥；但台北地院認為，該母親的女兒年僅1歲，依據道路交通管理處罰條例規定「接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制」，且為接送幼女因而違規停車，違章情節屬於輕微。

此外，余女停放機車時未在車上或車旁，顯非處於「保持立即行駛之狀態」，不屬「臨時停車」，與道路交通管理處罰條例第55條第2項規定不符，且停放位置左側預留相當空間，難認有妨礙人車通行的情事，以上未達嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，因此准許撤銷4張罰單。