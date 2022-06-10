國民黨台北市長參選人蔣萬安21日將到台北市議會，與黨籍市議員小雞合拍競選形象照。台北市黨部所設計、提供的競選戰袍、服裝近日也出爐，其中象徵「年輕活力」的牛仔外套，有別於以往制式的外套、T桖，特別吸引目光。

台北市黨部發言人鄒韻婷表示，市黨部設計的競選戰袍、服裝共有T桖、Polo衫、背心、防水薄外套、牛仔外套5款，為台北市黨籍候選人貼心備好從夏天到冬天的各式競選服裝，也方便替換。

市黨部此次競選戰袍、服裝設計，以藍、白兩色做基底，多數服裝也以數位感字體大大書寫上KMT，也會有黨徽。鄒韻婷說，蔣萬安可望是今年縣市長選舉中最年輕市長候選人，服裝設計能展現年輕、活力、希望藍氛圍，白色則方便穿搭。

國民黨5月25日正式提名蔣萬安參選台北市長，並宣示要成年底台北市選戰最強母雞。市黨部週三也敲定，將於6月21日在台北市議會9樓國際會議廳，安排爭取連任黨籍市議員、黨籍市議員提名新人，跟蔣合拍形象照。

市黨部與市議會黨團規畫，21日上午起，將先拍大團體照，再依6個市議員選區分區拍團體照，最後再依6個市議員選區序，安排爭取連任市議員與市議員參選新人個人輪流跟蔣萬安個別合照。

市黨部要求，當天包含蔣萬安在內，參與拍攝形象照的黨籍參選人，統一穿牛仔褲、白球鞋，市黨部則會提供衣服上衣與外套供參選人搭配穿著拍照，展現一致性，但個別參選人拍照時也可另外自行準備特殊服裝、道具。