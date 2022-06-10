今各地降雨趨緩，不過明、後兩天（11日、12日）鋒面再度靠近，各地容易有陣雨或雷雨，局部地區有明顯降雨，下周一、二（13日、14日）水氣減少，各地可見陽光露臉，但下周三、四（15日、16日）又一道鋒面接近，西半部降雨機率增加。氣象達人彭啟明則指出，這波鋒面過後，梅雨季將進入尾聲，也意味著颱風季即將開始。

中央氣象局表示，明天鋒面再度南移至台灣附近，各地容易有陣雨或雷雨，尤其北台灣降雨時間較長，中部以北地區有局部大雨發生機率；溫度方面，各地高溫仍可達30至33度，沒下雨時感受上稍悶熱，夜晚清晨低溫約24至27度。

10日、11日定量降水預報圖。（中央氣象局）

下周日鋒面逐漸北移，雨勢稍趨緩，不過受西南風影響，西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。下周一、二水氣減少，除中南部迎風面地區清晨到上午有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，東南部地區有焚風發生機率。

下周三、四又一道鋒面靠近，西半部降雨機率提高，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，不過是否會明顯影響台灣仍需觀察。

氣象達人彭啟明今發文指出，下周起鋒面大致持續北移、南北擺盪，但預測不會再盤據台灣上空，今年的梅雨季也將進入尾聲，天氣逐漸轉趨夏季型態，溫度會再上升，轉趨炎熱。

梅雨季結束，也意味著颱風季的開始，彭啟明表示，目前還沒有颱風發展的跡象，但從年初到目前為止都是較弱的反聖嬰現象發展，下半年將有反轉的趨勢，未來颱風發展動態仍有待觀察，「就看太平洋高壓勢力如何延伸」。