軍事新聞網站「Breaking Defense」9日報導，「美國國會稽核處」（GAO）報告指出，「布干維爾號」兩棲突擊艦（LHA 8）將延期1年交付，原因包括主減速裝置缺陷、造船廠人力問題和雷達整合作業。「布干維爾號」的姊妹艦「的黎波里號」（LHA 7）先前才測試過一口氣搭載大量F-35B匿蹤戰機的「閃電航艦」（Lightning Carrier）概念。

根據報導，GAO於8日發布新報告，美國海軍官員承認，「布干維爾號」的交艦作業將延宕約1年，原因是主減速裝置發現缺陷、艦體須修改以容納AN/SPY-6(V)2挑戰者對空搜索雷達（EASR），以及承包商杭廷頓英格斯工業（HII）為優先完成交付期限較早的其他船艦，導致「布干維爾號」的造艦工人不足等。

GAO指出，美國海軍對上述問題「幾乎無能為力」，只能等到2025年2月再接收「布干維爾號」；延宕也會導致該艦建造成本超支6800萬美元（約新台幣20.1億元），而未超過合約價格上限規定的費用，都將由美國海軍和HII共同分攤。

「布干維爾號」是美利堅級（America-class）兩棲突擊艦的最新成員，為Flight I構型首艦。2艘Flight 0的姊妹艦「美利堅號」（LHA 6）和「的黎波里號」為強調航空載具運用能力，取消了兩棲載具泛水裝載用的井圍甲板（Well Deck），必要時可一口氣搭載達20架F-35B，成為「閃電航艦」；「布干維爾號」則恢復井圍甲板設計，改以縮小艦島彌補失去的航空載具操作空間，並將原本的AN/SPS-48G對空搜索雷達換成EASR主動相位陣列雷達。