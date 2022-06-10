Construction workers die after falling from height due to heavy wind



A platform with construction workers on it was swirling due to high wind, causing two construction workers to fall from a great height.#iran #tehran #urmiye #accident #construction #anews pic.twitter.com/aWcUJs83HV — ANews (@anews) June 7, 2022

高加索地區的亞塞拜然 (Azerbaijan)近期發生驚悚的工安意外，2名工人當時乘坐機具在一棟高樓外進行施工，由於當天遇到沙塵暴來襲，強勁風勢使機具失控的左右晃動，誇張場面宛如遊樂園的旋轉設施，就這樣兩人被活活拋出檯面外，自30公尺高處墜落身亡。

根據《每日鏡報》(The Mirror)報導，這起工安悲劇發生在西亞塞拜然最大城市烏爾米耶(Urmia)，2名工人當時乘坐機具，升至離地30公尺的高處施工。透過目擊者拍下的影片可以看到，由於沙塵暴大規模侵襲附近地區，狂風把機檯吹得左傾右晃，下一秒完全失控，晃動的幅度越來越大，彷彿遊樂設施天旋地轉，時不時撞擊一旁建築物，過程十分駭人。

先是一名工人被甩出空中，垂直重摔在地。接著另一名同事也承受不住撞擊，他用指尖抓住周圍的欄杆，讓自己不要跌落。不幸的是，最終還是沒力手滑，兩人從30公尺高處墜至地面，雙雙失去生命跡象。

近期中東部分地區飽受沙塵暴肆虐，包括科威特、敘利亞、伊朗等國家天空一篇黃澄澄，街道上瀰漫滾滾黃沙，極差的空汙品質使居民都不敢踏出家門。