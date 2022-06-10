國泰金控今公布5月最新獲利狀況，受防疫保單賠款影響，國泰產險5月虧12.5億元，金控5月稅後淨利僅23.2億元，不僅較今年4月的97.4億元大幅衰退，也與去年同期72.3億元減少；國泰金控累計前5月稅後淨利為462.7億元，每股盈餘3.5元。

國泰金解釋，單月獲利受金融市場匯率波動，在疫情升溫下，也預先估列提存防疫保單賠款準備影響，惟核心業務動能及整體獲利仍維持穩健；今年以來，各子公司核心業務動能良好，國泰金控及子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券累計稅後淨利仍創歷史次高，國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

國泰產險5月稅後淨損達12.5億元，累計前5月虧損4.1億元；分析其虧損是防疫保單賠款增加所致，由於疫情持續發展，除今年截至5月底已賠付理賠金額4.4億元之外，對於未報賠案，則依衛福部公告之確診人數而預先估列提存賠款準備。

為信守對保戶的承諾，在國泰金控全力支持下，國泰產險已於6月7日董事會通過100億元增資案，為強化資本提早進行準備。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保單獲利亦維持穩定。

產險核心業務部分，5月簽單保費24.5億元，累計簽單保費115.1億元，年成長19％。其中，佔比最大之車險業務，續保業務穩定成長，累計簽單保費年成長10％；商業險方面，透過深耕法人業務，且適逢大型案件的續保旺季，火險與工程險皆有優異的成長表現，累計簽單保費年成長分別為49％、50％；財務投資方面，投資團隊將持續關注市場動態，適時調整投資布局，以尋求穩健獲利並降低市場波動風險。

國泰人壽5月稅後淨利12.6億，累計前5月賺了348.3億；國泰金分析，5月單月獲利趨緩，主要是資本市場震盪及匯兌損益波動所致。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。5月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為87億元及29億元，為業界第一。

由於市場擔憂Fed貨幣政策收縮過快，不利經濟增長，導致資本市場承壓，5月新台幣因美元升勢暫歇及外資回流大幅升值約1.4％，亦增添外匯操作壓力；儘管金融局勢變動較大壓抑獲利動能，但國泰人壽仍在穩健的投資操作下，維持平穩財務表現。

國泰世華銀行5月稅後淨利21.4億元，累計前5月賺110.6億元，較去年同期成長7％；國泰證券、國泰投信5月稅後淨利皆為1.2億元，累計前5月分別賺5.9億元以及7.1億元。