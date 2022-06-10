對於指中央疫情指揮中心是否解散一事，國民黨台北市議員徐巧芯認為，沒有前瞻做法，指揮中心到底要做什麼？前民進黨立委郭正亮補一句「對，他就是希望你這樣講！」此時引來徐巧芯以及主持人盧秀芳笑稱「原來如此！」

郭正亮今（10）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》指出，英國早就解封了，但還在做病毒基因定序，而蘇貞昌說6月底會討論指揮中心要不要解散，7月要不要降為第四類。

徐巧芯進一步說，如果指揮中心6月解散，BA.5進來之後，有哪一些措施？該採購的東西準備好了沒有？因應作為是什麼？應該做這些事情。可是指揮中心每天都在報數字和反駁外界質疑是假訊息，沒有前瞻性說法，那要指揮中心每天2點開記者會，到底要做什麼？

郭正亮補一句，「對，他就是希望你這樣講！」此時引來徐巧芯以及主持人盧秀芳大笑稱「原來如此！」

（截取中天電視盧秀芳辣晚報）

徐巧芯直言，要選舉叫趕快來選，也沒在怕；要解散（指揮中心）趕快解散，如果沒要選就告訴大家沒有要選，不要再裝了！最近都在裝模作樣，一下說「不用等我」、「防疫優先」，一下聽說要解散，但又說要討論、再看看。

徐巧芯強調，要選就趕快選，無心就趕快離開，要換人也好、解散也好，不要扭扭捏捏的。否則確診愈來愈嚴重，一大堆似是而非的話術，荼毒到的還是全國百姓。