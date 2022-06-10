台南市33歲女子遭陳姓前男友家暴，造成身體多處受傷，獨自帶著10歲女兒逃離台南搬至高雄，未料8日晚間身體不適被送醫，左營警分局警方獲悉被害人遭家暴重傷，以傷害及家暴案件單一窗口移轉台南警方調查，沒想到，被害人9日晚間病情惡化不治死亡，警方改以傷害致死案件通報台南警方處理，橋頭地檢署今天下午傳喚陳姓男子到案，但因陳表示要請律師到場，直到晚間檢方才進行偵訊，檢方複訊後裁定陳男5萬元交保，同時要求一周2次須到住所附近派出所報到。

台南市第五分局表示指出，9日晚間接獲傷害通報後，即已傳喚陳男到案進行偵訊筆錄，但事後接獲女子死亡消息，因女子死亡地隸屬高雄橋頭地檢署轄區，因此檢方指示台南警方將案件資料送往橋檢。

橋頭地檢署今天下午傳喚陳男到案，不過陳姓男子要求律師陪同，所以直到律師到後才開偵查庭，直到晚間8點半左右，檢察官裁定陳5萬元交保，並要求1周2次須到住所附近派出所報到。

高雄市左營分局表示，8日晚間9時55分接獲被害女子胞妹報案，表示她的姊姊被打受傷送至榮總醫院急診室，啟文派出所警方到榮總醫院處理，該胞妹表示，她姊姊日前在台南市住處被前男友打傷，但不清楚狀況，必須等姊姊清醒後再說，員警於是現場告知權益，提醒她若姊姊清醒後可至派出所提告。

9日被害人家屬晚間8時52分到派出所正式報案，表示被害女子凌晨有清醒，說5月28日在台南市中西區家中遭前男友徒手毆打，左營分局啟文派出所受理後，通報案發地台南市警察局台南市第五分局，並依職權通報家暴中心。

據悉，被害女子5月28日在位於台南市北區公園路住處遭43歲陳姓前男友徒手暴打，陳男逃離現場後，被害女子和家人討論後，唯恐再受害，因此帶著10歲大的女兒逃離住處，搬至左營區和家人暫居。

被家暴女子9日10時3分因多重器官衰竭死亡，啟文所於晚間11時25分許接獲榮總通報，隨即請家屬至派出所，家屬10日凌晨3時到派出所製作第2次筆錄，並以傷害致死罪通報台南市警察局。

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橋頭地檢署檢察官今天上午相驗死者遺體，指示警方，因發生與結果地有無因果關係尚需判定，故全案須待13日複驗結果，再行研議由左營分局或台南市第五分局主偵。